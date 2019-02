Gazzetta - Milan, passo indietro contro la Lazio: Gattuso salva solo il risultato e la difesa

Quella di ieri sera contro la Lazio, nella sfida di andata della semifinale di Coppa Italia, non è stata certamente la miglior prestazione del Milan, anzi i rossoneri sono apparsi un po' sottotono rispetto alle ultime partite. Nonostante ciò, il Diavolo ha saputo soffrire e portare a casa uno 0-0 che lascia aperto il discorso qualificazione (il match di ritorno è in porgramma a fine aprile).

DUE COSE POSITIVE - A fine gara, Rino Gattuso salva solo due cose, cioè il risultato e la prova della difesa milanista: "A livello di qualità abbiamo fatto un passo indietro, a livello difensivo però abbiamo giocato molto bene - le parole del tecnico milanista riportate questa mattina dalla Gazzetta dello Sport -. La Lazio è una squadra molto fisica, ci ha aspettato e noi abbiamo sbagliato tanto. Piatek non è mai stato servito, cercavamo sempre la verticalizzazione e abbiamo sbagliato su questo. Ci teniamo la prestazione difensiva, io però preferisco le prestazioni a 360 gradi. Mi tengo stretto il pareggio anche se potevamo fare meglio".

ANALISI ONESTA - Come sempre, l'analisi di Gattuso è stata molto limpida e onesta: l'allenatore rossonero non può essere soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi, ma allo stesso tempo adesso vede una squadra che sa anche soffrire. Probabilmente, qualche mese fa, il Milan avrebbe perso questa partita, mentre ieri ha resistito e ha saputo portare a casa un risultato positivo. Come ripete spesso lo stesso tecnico milanista, la crescita della sua squadra passa anche da partite e prestazioni come quelle di ieri.