Gazzetta - Milan, per la trequarti resta viva l'opzione Isco: i rossoneri puntano a uno sconto dal Real Madrid

I pochi giorni che separano il Milan all'inizio del campionato coincidono contemporaneamente con il countdown per la fine del calciomercato. La sessione estiva di trasferimenti rossonera è stata caratterizzata da una serie di porte girevoli, tra partenze e nuovi arrivi, che hanno contribuito a cambiare il volto della squadra di Pioli. I cambiamenti però non sono finiti: a 14 giorni dalla fine del mercato, infatti, la dirigenza rossonera vuole ancora regalare al tecnico emiliano alcuni colpi per puntellare la rosa e per innalzarne il livello in vista di una stagione complicata e densa di impegni.

OPZIONE ISCO - Tra i tanti nomi circolati per la trequarti rossonera in queste settimane, quello di Isco è stato uno dei tormentoni più ripetuti da quotidiani e addetti ai lavori. Lo spagnolo, in uscita dal Real Madrid, è alla ricerca di una nuova avventura e il Milan iberico degli amici Brahim, Theo e Castillejo sarebbe un'opzione gradita. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport infatti, nonostante le parole al miele di Ancelotti nei suoi confronti, Isco vorrebbe lasciare la Spagna non solo per motivazioni personali ma anche per ridare slancio ad una carriera che negli ultimi tempi si è un po' appannata.

SALDI DI FINE STAGIONE - Se per determinate operazioni quali il portiere, il terzino sinistro o i riscatti di calciatori importanti, il Milan ha scelto la strada della strategia d'assalto, per il trequartista la dirigenza rossonera ha optato per la via dell'attesa. Nonostante la trequarti necessiti da tempo di un innesto importante, Maldini e Massara aspettano i cosiddetti 'saldi di fine stagione' per assicurarsi un giocatore di qualità ma in esubero ad un prezzo conveniente. Questo, in particolare, è anche il caso di Isco: l'operazione per un'eventuale acquisizione dello spagnolo è costosa ma le esigenze di fare cassa del Real Madrid potrebbero abbassare le pretese per il giocatore. A quel punto il Milan è pronto a inserirsi.