Gazzetta - Milan, per la trequarti si punta Corona del Porto: la richiesta dei lusitani e l'offerta dei rossoneri

A meno di una settimana dalla fine del mercato il Milan continua la ricerca al trequartista, l'ultimo colpo da regalare a Pioli per puntellare definitivamente la rosa rossonera. Dopo la partenza di Calhanoglu, la dirigenza ha cominciato a valutare una serie di nomi nel tentativo di capire quale potesse essere il profilo giusto. Tra le varie ipotesi circolate in questi mesi nelle ultime ore ha preso piede il nome del messicano Jesus Corona, duttile calciatore offensivo in scadenza di contratto con il Porto a giugno 2022. Tra richiesta, offerta e piste alternative ancora vive, secondo la Gazzetta dello Sport il Milan studia la fattibilità dell'operazione in modo tale da completare e chiudere un mercato che, con il messicano, regalerebbe a Pioli ben 10 innesti.

LA TRATTATIVA - La ricerca del trequartista non passa solo dall'incessante lavoro di Maldini e Massara ma anche da un costante confronto con Ivan Gazidis. L'Ad rossonero, in U.S.A per una serie di cure, si è confrontato con i due dirigenti dell'area sport per studiare l'operazione. Corona è in scadenza di contratto con il Porto fra 10 mesi ma nonostante ciò il club lusitano chiede una cifra vicino ai 13 milioni: tale richiesta, in particolare, viene giustificata dai Dragoes con la motivazione del versamento di una percentuale del 40% nelle casse del Twente, club precedente del messicano. L'offerta del Milan, al momento, si attesta sui 10 milioni segnalando una breve distanza tra la richiesta del Porto e la proposta del club di Via Aldo Rossi.

L'ALTERNATIVA - Nonostante il Milan non si precluda nessuna pista di mercato, la reale alternativa a Corona è rappresentata da Pablo Sarabia. Lo spagnolo, ai margini del progetto Psg, è una pista che interessa ma la valutazione sullo spagnolo frena il club rossonero. Le gerarchie, si sa, potrebbero cambiare ma in questi ultimi giorni il Milan proverà a puntare forte sul messicano sia perchè convinti del suo talento sia per i costi dell'operazione.