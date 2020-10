Gazzetta - Milan, per Romagnoli, Rebic e Ibra la rincorsa verso il derby è già cominciata: Pioli spera di recuperare tutti e tre

Erano anni che il Milan non iniziava così bene la sua stagione: sei vittorie nelle prime sei gare tra campionato ed Europa League. E i rossoneri lo hanno fatto senza tre giocatori fondamentali come Alessio Romagnoli, Zlatan Ibrahimovic e Ante Rebic. Il capitano milanista è rimasto ai box per smaltire l'infortunio al polpaccio rimediato al termine della scorsa stagione, lo svedese è risultato positivo al Covid-19 prima della sfida contro il Bodo/Glimt, mentre l'attaccante croato ha saltato i preliminari di Europa League per squalifica e contro il Crotone si è infortunato al gomito.

ANCORA POSITIVO - A Milanello si augurano di poterli recuperare in fretta tutti e tre, magari già per il derby contro l'Inter in programma dopo la sosta per le nazionali (sabato 17 ottobre alle 18). A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che per i tre giocatori rossoneri la rincorsa verso la stracittadina milanese è già cominciata: presentarsi al match contro i nerazzurri con tutti e tre sarebbe chiaramente tutta un’altra storia. La situazione più complicata è quella che riguarda Ibra, il quale sta bene ed è asintomatico, ma per ora è ancora in quarantena a casa sua e finora i tamponi a cui si è sottoposto sono ancora positivi.

CHANCE DI RECUPERO - Per quanto riguarda Rebic, il croato è fermo per la lussazione al gomito sinistro rimediata contro il Crotone: nelle scorse ore ha avuto una prima visita di controllo e si è deciso di proseguire con la terapia conservativa. La prossima settimana, l'ex Eintracht Francoforte avrà un nuovo controllo medico, ma ci sono buone possibilità che possa essere in campo contro l'Inter. Chi ha più chance di recuperare per il derby è certamente Romagnoli, il quale, dopo aver lavorato duramente da solo, è pronto a tornare ad allenarsi in gruppo.