Gazzetta - Milan, Piatek ancora a secco: Kris deve ritrovare brillantezza e soprattutto il gol

Dov'è finito il Piatek dell'anno scorso? Se lo chiedono in molti, in primis lo stesso attaccante polacco che, tra club e nazionale, non segna in partite ufficiali dallo scorso 10 giugno. Un digiuno lunghissimo (91 giorni!) per un bomber come lui che spera di sbloccarsi già stasera nel match con la sua Polonia, anche in vista dei prossimi impegni con il Milan contro Verona e Inter.

IN CRISI - Lo riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che spiega che dietro la crisi di Piatek non c'è la famosa maledizione del numero 9 del Milan, ma a preoccupare sono movimenti e condizione fisica di Kris: nelle prime uscire stagionali, il polacco è infatti apparso appesantito dalla preparazione e non ancora pienamente coinvolto nel sistema di gioco di Marco Giampaolo. Il Milan punta ovviamente molto su di lui, il quale continuerà ad essere al centro del progetto milanista.

SERVE UN GOL - Piatek deve cercare di ritrovare in fretta un po' di brillantezza e un gol potrebbe aiutarlo a sbloccarsi anche dal punto di vista mentale. La formazione rossonera ha troppo bisogno delle reti del suo bomber e anche per questo Giampaolo sta lavorando per cambiare un po' lo schieramento offensivo della sua squadra, in modo tale da avvicinare Kris alla porta avversaria. Dopo la sosta, il Milan sarà impegnato a Verona e poi ci sarà il derby, una partita alla quale sarebbe meglio arrivare con il Pistolero non più scarico.