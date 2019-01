Gazzetta - Milan-Piatek, ecco la formula: accordo sui 40 mln a rate, al Genoa subito un ricco prestito. Oggi possibile incontro tra i club

Krzysztof Piatek è la prima scelta del Milan per sostituire Gonzalo Higuain, destinato al Chelsea. Con la partenza del Pipita, il club milanista risparmierà parecchi milioni di euro, che verranno utilizzati proprio per il bomber polacco del Genoa, il quale ha già un accordo con i rossoneri per un quinquennale da 1,8 milioni di euro netti a stagione. Ora manca solo l'intesa tra i due club, che però sembrano aver trovato la formula giusta per chiudere.

FORMULA - Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che l'accordo dovrebbe arrivare sulla base di un prestito oneroso, con il resto dei 40 milioni di euro richiesti da Preziosi che verranno pagati dal Milan a rate. Questa formula dovrebbe andare bene anche alla UEFA, la quale continua a tenere d'occhio il club di via Aldo Rossi e i suoi investimenti sul mercato.

INCONTRO - L'ultima parola su questa operazione spetterà all'ad milanista Gazidis, il quale dovrà dare il via libera al summit decisivo. Un primo incontro tra i due club dovrebbe avvenire comunque già oggi o al massimo nelle prossime ore visto che Preziosi si trova a Milano e quindi l'appuntamento tra le parti potrebbe essere fissato già in giornata. In casa rossoblù restano in attesa di una chiamata e di un'offerta da parte dei rossoneri: entrambe dovrebbe arrivare a brevissimo.