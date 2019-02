Gazzetta - Milan, Piatek tra i bomber d’Europa: impatto devastante, Kris ha numeri da Champions

Krzysztof Piatek si è già preso il Milan. Ci ha messo un attimo. E per i tifosi rossoneri non è stato difficile innamorarsi (a prima vista) del polacco, centravanti freddo e determinato. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, “Kris” si è presentato come il migliore dei rimedi al mal d’attacco che affligge il Milan da anni.

CHAMPIONS - Tre gol con i primi tre tiri nello specchio, cento per cento di fase realizzativa. Una percentuale niente male, che indica un giocatore capace di calarsi subito nei meccanismi di un nuovo gruppo di lavoro. Piatek ha fatto irruzione nel mondo rossonero con numeri da Champions. Numeri che in prospettiva offrono quell’apporto - indispensabile per arrivare almeno al quarto posto - che Higuain aveva smesso di garantire da tempo.

TRA I BIG - C’è una particolare statistica - osserva la rosea - che dà la dimensione di come Kris stia viaggiando a ritmi pazzeschi: tra i quattro giocatori dei cinque principali campionati europei che hanno segnato almeno 22 gol in stagione (nei club), Piatek è quello che ha giocato meno partite (24). Mbappè ha segnato lo stesso numero di reti del polacco ma con una gara in più, Lewandowski ha messo a referto 24 centri in 27 presenze, Messi 29 in 27 match giocati.