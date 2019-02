Gazzetta - Milan, Piatek vuole usare la...testa: il polacco lavora per sbloccare i rossoneri, ultimi per reti nel gioco aereo

Per lo scontro diretto per la Champions di domani sera contro l'Atalanta, Rino Gattuso e tutto il Milan si affideranno ancora una volta al Pistolero: toccherà infatti a Krzysztof Piatek guidare i rossoneri verso la vittoria contro i nerazzurri, squadra alla quale il polacco ha già segnato quando vestiva ancora al Genoa. L'ex del Grifone spera di ripetersi anche con il Diavolo, proprio come ha già fatto con la Roma, vista e colpita da genoano e poi rivista e punita un’altra volta con il Milan.

CHE IMPATTO - Come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, l'impatto di Piatek è stato devastante, tanto che ha segnato quattro gol nelle prime quattro partite in rossonero. In pochissimo tempo, il bomber polacco è diventato subito non solo un titolare inamovibile, ma anche un punto di riferimento in attacco per i compagni di squadra che sanno di poter contare su di lui anche nello sviluppo dell'azione. Come testimoniano i post sui social e le parole di qualche giocatore milanista, Kris si è ancora inserito subito molto bene nello spogliatoio rossonero, cosa fondamentale per rendere al meglio in campo.

GOL DI TESTA - Domani sera, sarà ancora una volta Piatek a guidare l'attacco del Milan, che si presenta a Bergamo con un piccolo tabù da sfatare: la squadra di Gattuso è infatti ultima nella speciale classifica di Serie A per gol segnati di testa (uno solo di Cutrone), mentre l'Atalanta è prima con 11. Il centravanti milanista è un grande perfezionista e proverà a sbloccare i compagni anche così, tanto che nei giorni scorsi, a fine allenamento a Milanello, si è dedicato al lavoro aereo sui calci piazzati.