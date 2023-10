Gazzetta - Milan, Pioli ha deciso: Reijnders davanti alla difesa, Musah e Pobega saranno le mezzali

E' una delle prime volte probabilmente che Stefano Pioli non ha nemmeno un dubbio di formazione sugli uomini da mettere in campo dal primo minuto: stasera contro il Borussia Dortmund, spazio in difesa e in attacco ai titolarissimi di questo avvio di stagione, mentre in mezzo al campo le scelte sono quasi obbligate visto che ci sono a disposizione solo quattro centrocampisti. Si tratta di Tijjani Reijnders, Yunus Musah, Tommaso Pobega e Yacine Adli. I primi tre giocheranno dall'inizio, mentre il francese inizierà il match dalla panchina.

DUBBIO REGISTA - Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che l'unico dubbio di Pioli era sulla posizione di play davanti alla difesa: chi schierare tra Reijnders e Musah? Dopo alcune riflessioni, il tecnico rossonero ha deciso di mettere l'olandese come regista, con l'americano e Pobega ai suoi lati. Sarà dunque l'ex AZ Alkmaar, finora schierato sempre da mezzala di inserimento, a dirigere il centrocampo rossonero contro il Borussia Dortmund.

TOCCA A REIJNDERS - E' senza dubbio un ruolo che può fare tranquillamente, anche se sarà "costretto" a tenere maggiormente la posizione rispetto a quello che fa solitamente: Reijnders è infatti un centrocampista che si muove tanto, ma stavolta dovrà stare un po' più bloccato e pensare soprattutto a fare girare il pallone. Se poi ci sarà da cambiare qualcosa a partita in corso, Adli è pronto eventualmente a fare il suo ingresso dalla panchina.