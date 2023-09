Gazzetta - Milan, Pioli prova le seconde linee: servono risposte positive da Adli, Chukwueze, Jovic e Okafor

Uno dei problemi più seri della scorsa stagione del Milan era stato il fatto che le alternative ai titolari non si erano quasi mai dimostrate all'altezza. E così uno dei grandi obiettivi del mercato estivo del Diavolo è stato proprio quello di cercare di allungare la rosa milanista e dare a Stefano Pioli delle seconde linee di qualità. Nei prossimi dieci giorni, i rossoneri sono attesi da quattro partite tra campionato e Champions League ed è il momento giusto per vedere se le riserve non faranno rimpiangere i titolarissimi.

TOCCA AD ADLI - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che gli osservati speciali saranno soprattutto Adli, Chukwueze, Jovic e Okafor. Per quanto riguarda il francese, nella scorsa stagione non aveva praticamente mai trovato spazio (appena 140'), ma ora con l'infortunio di Rade Krunic, che si aggiunge a quello di Bennacer, toccherà anche all'ex Bordeaux scendere in campo come mediano davanti alla difesa. Anche Samuel Chukwueze avrà le sue chance: ha già giocato titolare in Champions League contro il Newcastle, senza però grandi numeri sulla fascia destra. Dovrà dare il cambo a Pulisic a destra e dimostrare che il Milan ha fatto bene ad investire parecchi milioni su di lui (20 milioni di euro più 8 di bonus, è stato il colpo più caro dell'estate milanista).

JOVIC TITOLARE - Sempre in attacco, un ruolo importante nelle prossime partite lo avranno anche Luka Jovic e Noah Okafor: per Pioli, il primo è la vera alternativa ad Olivier Giroud e con ogni probabilità sarà titolare già mercoledì a Cagliari. Il francese le ha giocate tutte finora e contro il Verona è apparso un po' appannato e stanco. Toccherà al serbo non farlo rimpiangere al centro del tridente rossonero. Prima o poi dovrà riposare anche Rafael Leao e a quel punto sarà fondamentale per il Milan avere risposte positive anche da Okafor.