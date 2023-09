Gazzetta - Milan, Pioli si affida ai suoi totem: Kjaer scelta obbligata dietro, Giroud titolare perchè le alternative non sono ancora pronte

Nel derby di domani sera a San Siro, Stefano Pioli si affiderà ai due giocatori con più esperienza che ha in rosa, vale a dire Simon Kjaer in difesa e Olivier Giroud in attacco. Toccherà a loro e alla loro enorme personalità guidare una squadra con diversi giocatori che saranno alla prima stracittadina milanese, come per esempio Loftus-Cheek, Reijnders e Pulisic.

TOCCA A KJAER - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che quella di mettere Kjaer dal primo minuto al fianco di Malick Thiaw è una scelta quasi obbligata per Stefano Pioli: senza lo squalificato Fikayo Tomori e l'infortunato Pierre Kalulu, gli unici centrali rimasti sono appunto lo svedese e Marco Pellegrino, giovanissimo difensore arrivato in estate che non ha ancora fatto il suo debutto ufficiale in maglia rossonera. E' facile capire perchè la scelta ricadrà su Kjaer.

GIROUD RECUPERATO - A guidare l'attacco milanista ci sarà invece ancora una volta Giroud, nonostante non sia al 100% dopo il problema alla caviglia rimediato in Francia-Irlanda: ieri il francese è tornato ad allenarsi in gruppo e quindi è recuperato per il match contro l'Inter. L'ex Chelsea sarà comunque titolare perchè le sue alternative Luka Jovic e Noah Okafor non sono ancora pronti per sostituire Olivier in una partita così importante (il serbo ha svolto martedì il suo primo allenamento in rossonero, mentre Okafor ha giocato finora solo pochi minuti).