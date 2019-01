Gazzetta - Milan, prima da titolare per Piatek: rossoneri all’assalto col nuovo bomber. E Gattuso lo esalta

Scatta l’ora del Pistolero. Dopo lo spezzone di gara disputato sabato in campionato, Piatek è pronto a sfoggiare la sua prima maglia da titolare. Salvo ripensamenti dell’ultimo minuto, infatti, Rino Gattuso, come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Spor, è orientato a schierare il 23enne ex genoano dal primo minuto contro il Napoli, in una serata di gala che potrebbe avvicinare il Milan all’unico trofeo ancora alla portata in questa stagione.

COME TOMASSON - Ieri il tecnico rossonero ha mischiato le carte, quindi se ne saprà di più solo dopo la rifinitura di questa mattina, ma la sensazione è che Kris partirà dall’inizio. "Mi piace, è uno che dà tutto, sia che parta titolare sia che subentri. In questo mi ricorda Tomasson, non si risparmia". Nel corso della classica conferenza stampa di vigilia, Gattuso ha speso parole d’elogio per il polacco, uno che preferisce i fatti alle parole.

SEGNALI - Nei 19 minuti in cui è stato in campo sabato, ha mostrato la voglia di eseguire gli esercizi che gli sono stati assegnati, anche quando differiscono dai compiti che svolgeva a Genova. Piccole cose, sia chiaro, s’è visto ancora troppo poco per costruirsi un’impressione attendibile, ma sono comunque segnali di totale disponibilità alla causa rossonera. E Gattuso ha apprezzato. Così come il popolo di San Siro, che stasera si aspetta nuove risposte.