Gazzetta - Milan, priorità Correa: alleato anti-Atletico, l’argentino vuole solo i rossoneri

La priorità del mercato rossonero resta Correa. Il giocatore giusto per completare il reparto offensivo e in generale la squadra. Il ruolo che il Milan vuole consegnare all’argentino, rifinitore e jolly d’attacco, oggi è scoperto. Suso sta facendo bene in quella posizione, ma Giampaolo ha bisogno di un 10 vero che sostenga Piatek e Leao e possa - all’occorrenza - alternarsi al giovane portoghese là davanti.

DISTANZA - Come riporta La Gazzetta dello Sport, la volontà di Correa è chiara: meglio Milano che il Principato di Monaco, da dove gli è arrivata un’offerta alternativa. Milan e Atletico distano dieci milioni, ma il desiderio del calciatore, col passare dei giorni, può accorciare la differenza. La sensazione è che alla fine i Colchoneros possano abbassare le pretese e soddisfare l’attaccante (e i rossoneri).

TEMPO - Il caso André Silva non dovrebbe rappresentare un ostacolo. Per il Milan, infatti, gli affari sono separati e Correa può arrivare anche senza essere finanziato dalla cessione del centravanti lusitano. Insomma, tutte le strade portano all’argentino, ma serve altro tempo. Maldini e Boban non hanno fretta.