Gazzetta - Milan, pronto l'assalto a Ziyech a gennaio: prestito con diritto di riscatto a 15 milioni

MilanNews.it

© foto di Uefa/Image Sport

In estate, il Milan ha seguito a lungo sia Charles De Ketelaere che Hachim Ziyech, ma alla fine ha deciso di puntare tutto sul trequartista belga. Il nome del marocchino, che sta giocando un ottimo Mondiale con il suo Marocco e sabato affronterà ai quarti il Portogallo di Leao, è però tornato di moda nelle ultime settimane perchè i rossoneri, viste anche le difficoltà dell'ex Bruges, vorrebbero aggiungere ulteriore qualità al reparto offensivo a disposizione di Stefano Pioli.

NUOVO TENTATIVO - Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, dopo averlo seguito a lungo nei mesi scorsi, ora il Milan sta valutando con attenzione la possibilità di fare un nuovo tentativo a gennaio con il Chelsea per Ziyech: l'idea sarebbe quello di prenderlo in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Qualche giorno fa, parlando del suo futuro, il marocchino, che ha trovato pochissimo spazio nei Blues nella prima parte di questa stagione, ha aperto all'addio durante il mercato invernale.

INGAGGIO RIDOTTO - Per favorire il suo eventuale passaggio al Milan, il giocatore dovrà però ridursi l'ingaggio: il club di via Aldo Rossi non gli può infatti assicurare lo stipendio da 6 milioni di euro che guadagna ora a Londra, ma potrebbe spingersi al massimo fino a 4-4,5 milioni netti a stagione (può sfruttare gli sconti fiscali del Decreto crescita). A Milanello, Ziyech potrebbe ritrovare Tomori e Giroud, due giocatori che in rossoneri sono rinati dopo essere finiti ai margini al Chelsea. E chissà che non possa succedere lo stesso anche ad Hachim.