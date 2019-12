Gazzetta - Milan, quasi fatta per Todibo: accordo col Barça, tra oggi e domani il sì del giocatore

Un colpo e... mezzo. Dopo aver chiuso l’affare Ibrahimovic, infatti, il Milan sta per mettere le mani anche su Jean-Clair Todibo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, che di fatto conferma la notizia data ieri dalla nostra redazione, il Barcellona ha dato l’ok per il trasferimento in rossonero del giovane difensore francese.

FORMULA - L’intesa è stata raggiunta sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni, cifra accettabile anche per la filosofia del fondo Elliott, che (eccezion fatta per Ibra) ha sempre caldeggiato l’acquisto di calciatori di prospettiva. Stando a quanto riferito dalla rosea, l’opzione di riacquisto - che permetterebbe al Barça di rientrare in possesso del giocatore qualora dovesse affermarsi in Italia - sarebbe una soluzione poco gradita ai vertici di via Aldo Rossi (quindi da escludere).

RISPOSTA - A questo punto, dopo la fumata bianca tra i due club, la palla passa a Todibo. Il centrale transalpino ha esternato tempo fa il suo gradimento per l’eventuale destinazione rossonera, ma non ha ancora accettato le condizioni proposte da Maldini e Boban. Una risposta - scrive la Gazzetta - è attesa per oggi o domani.