Gazzetta - Milan, rabbia Ibrahimovic: frizioni con Gazidis, in settimana previsto un faccia a faccia

Nessun caso Ibrahimovic, sia chiaro. Ma lo svedese non è sereno. E col Genoa si è visto. Durante il match, infatti, Zlatan se l’è presa spesso con i compagni, sottolineando con evidente disappunto i loro errori. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’altro ieri Ibra è sembrato una specie di animale in gabbia.

PENSIERI - L’attaccante milanista non ha giocato la sua miglior partita, ma - a differenza degli altri - ha comunque fatto il suo. E non soltanto per il gol messo a segno nel secondo tempo. È un Ibrahimovic pensieroso, sia in campo che fuori, perché si sta ritrovando in una situazione inimmaginabile. Non era questo il Milan a cui aveva pensato quando lo avevano chiamato Maldini e Boban. Il campione rossonero si rende conto di non essere più felice. E con l’addio di Zvone e Paolo, il suo futuro è sempre più incerto.

FRIZIONE - Chi gli sta vicino lo descrive rabbioso. Secondo la Gazzetta, Zlatan non avrebbe condiviso l’operato di Gazidis nell’ultimo periodo. Si parla anche di qualche frizione verbale tra i due. Non a caso, in settimana ci sarebbe in programma una chiacchierata proprio con l’amministratore delegato. Insomma, la situazione non è delle migliori. A Milanello ecco l’ennesimo polverone.