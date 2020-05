Gazzetta - Milan, Rangnick solo dt e panchina ad un suo uomo di fiducia: Nagelsmann in pole

L'arrivo di Ralf Rangnick al Milan non è ormai più un mistero. Finora si è sempre parlato del doppio ruolo che verrebbe a ricoprire, ma nelle ultime ore si sta facendo strada la possibilità che il tedesco venga nel club di via Aldo Rossi per fare il direttore tecnico e affidare la panchina ad un altro tecnico. Magari a Julian Nagelsmann, giovanissimo allenatore del Lipsia molto apprezzato da Rangnick.

UOMO DI FIDUCIA - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che in questo modo il manager tedesco potrebbe occuparsi solamente della gestione dell'area sportiva e del mercato, lasciando le cose di campo ad un suo uomo di fiducia. E il nome di Nagelsmann potrebbe essere quello giusto perchè tra i due c'è già un'ottima intesa ed entrambi hanno la stessa visione del calcio.

NUOVA RIVOLUZIONE - Non ci sono ormai dubbi quindi che il futuro del Milan sarà affidato a Rangnick, che ha in mente una rivoluzione che partirà anche dal settore giovanile: anche le formazioni del vivaio dovranno infatti seguire la filosofia e il modulo della prima squadra. Per ora il tedesco non ha firmato nessun contratto, anzi deve ancora avere l'incontro decisivo con Elliott ed in particolare con Gordon Singer per stabilire gli ultimi dettagli, ma ormai la strada sembra essere già tracciata.