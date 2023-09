Gazzetta - Milan, rialzati subito! Tre novità contro il Newcastle: dentro Tomori, Pobega e Chukwueze

Dopo la figuraccia nel derby, il Milan deve rialzarsi subito e lo deve fare già stasera quando i rossoneri faranno il loro esordio nella Champions League 2023-2024: a San Siro è atteso il Newcastle del grande ex Sandro Tonali, apparso ieri molto emozionato durante la conferenza stampa della vigilia. Ma alle 18.45 di oggi ogni sentimento dovrà essere messo da parte perchè per iniziare a dimenticare il ko contro l'Inter serve una vittoria contro gli inglesi.

TRE NOVITÀ - Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che sono attese tre novità di formazione rispetto a sabato. La prima è in difesa dove ci sarà il ritorno dal primo minuto di Fikayo Tomori che ha saltato il derby per squalifica: il difensore inglese prenderà il posto di Simon Kjaer e tornerà titolare al fianco di Malick Thiaw al centro della retroguardia milanista. Novità importante anche in mezzo al campo dove Stefano Pioli darà un turno di riposo a Tijjani Reijnders, uno dei più impiegati finora: insieme a Rade Krunic e Ruben Loftus-Cheek, ci sarà infatti Tommaso Pobega.

CHANCE CHUKU - L'ultimo cambio è in attacco dove Samuel Chukwueze avrà finalmente la sua chance dal primo minuto. A fargli posto sarà Christian Pulisic, sicuramente uno dei giocatori rossoneri più positivi in questo avvio di stagione, ma apparso un po' stanco nel derby dopo gli impegni negli Stati Uniti con la propria nazionale. Per il nigeriano, che finora non ha mai convinto entrando nel secondo tempo, si tratta di un'opportunità importante per iniziare a far vedere le sue qualità sulla fascia destra.