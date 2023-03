Gazzetta - Milan, riecco Calabria: rientro a Firenze? Con il nuovo modulo può fare due ruoli

L'infermeria rossonera si sta finalmente svuotando. A breve è atteso il ritorno in campo anche di Davide Calabria, out nelle ultime settimane per un problema al muscolo otturatore dell’anca: il giocatore sta meglio e tra oggi e domani dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo a Milanello.

OK PER FIRENZE? - Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che, se questa tabella di marcia verrà rispettata, Calabria dovrebbe tornare tra i convocati di Stefano Pioli già per la trasferta di sabato in casa della Fiorentina. Se così non fosse, allora il capitano rossonero sarà a disposizione per il match di mercoledì prossimo contro il Tottenham, valido per il ritorno degli ottavi di Champions League.

DOPPIO RUOLO - Davide non gioca da Milan-Torino del 10 febbraio, vale a dire la prima partita in cui il Milan ha cambiato modulo. Nel nuovo sistema di gioco scelto da Pioli, il 3-4-2-1, il prodotto del settore giovanile milanista può essere impiegato in due ruoli diversi: oltre a fare l'esterno, infatti, Calabria potrebbe essere impiegato anche nella difesa a tre come "braccetto" di destra in alternativa a Pierre Kalulu che sta giocando sempre in questo periodo.