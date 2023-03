Gazzetta - Milan rinnovato: quanti accordi nell'ultimo anno! Ora manca Leao

Come ricorda oggi la Gazzetta dello Sport, fin da prima della vittoria dello scudetto, a partire dal febbraio 2022, Maldini e Massara hanno cominciato la loro opera di rinnovi con Theo Hernandez. Nei mesi successivi sono stati tantissimi gli accordi raggiunti per riconfermare il blocco che aveva trionfato in campionato: da Tonali a Krunic, da Kalulu a Pobega, passando per Ibra, Tomori, Mirante per arrivare fino all'ultimo in ordine cronologico: Ismael Bennacer. In mezzo a tutto questo anche Stefano Pioli ha prolungato il contratto con i rossoneri e così hanno fatto addirittura anche chi solitamente sta dll'altra parte del tavolo: Maldini e Massara. Sintomo di progettualità e di voler costruire basi solidi per un futuro vincente, anche se quest'anno le cose non sono andate secondo i piani, specialmente in Serie A.

Telenovela

E ora manca l'ultimo tassello, quello relativo a Rafael Leao, forse il più importante se si guarda al livello tecnico e al potenziale del giocatore. Il Milan rimane ottimista e tornerà alla carica entro due settimane con la proposta che da tempo ha messo sul piatto per trattenere il portoghese alla corte di Pioli in quel di Milanello. Si tratta di un'offerta di circa 6.5 milioni di euro più bonus che renderebbe, inutile dirlo, Leao il giocatore più pagato dell'intera rosa rossonera. La dirigenza rossonera, d'altro canto, non ha intenzione di sobbarcarsi le spese dell'ormai celeberrima multa allo Sporting: gli incontri con il complesso entourage di Leao serviranno anche a questo, a fendere un po' la nebbia che nasconde il traguardo finale della trattativa.