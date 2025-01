Gazzetta - Milan, rivoluzione in atto! Dentro Gimenez e Joao Felix, via Morata e non solo

Pomeriggio parecchio movimentato quello di ieri a Casa Milan. Come un fulmine a ciel sereno, appena dopo l'ora di pranzo, è arrivata la notizia di una trattativa in fase avanzata per il trasferimento di Alvaro Morata al Galatasaray. Scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport che la partenza dell'ex Atletico Madrid p subordinata allo sbarco a Milanello di Santiago Gimenez, ma il capitano della nazionale spagnola ha già detto sì al club turco perché ha capito che per Conceiçao non è inamovibile.

Morata non sarebbe però l'unico che potrebbe lasciare il Milan nel corso di questo calciomercato invernale, visto che ieri si è parlato anche di Calabria, in orbita Bologna, Tomori, in orbita Aston Villa e West Ham, e Francesco Camarda, prossimo a diventare un nuovo giocatore del Monza con la formula del prestito secco per 18 mesi.

GIMENEZ - A grandi passi il Milan si starebbe avvicinando al suo obiettivo principale: Santiago Gimenez. Il Feyenoord voleva tenerlo in Olanda fino al termine di questa stagione, ma dalle parti di Rotterdam si sarebbero convinti che il calciatore pretende il rispetto della promessa di cessione fattagli la scorsa estate.

Santiago vuole il Milan e la Serie A, e lo ha ribadito nuovamente attraverso la propria agente Rafaela Pimenta. Il Milan ha superato quota trenta milioni di euro con l'ultima offerta, ma per il momento non è ancora arrivato il definitivo via libera del Feyenoord, che insiste ancora sulla parte fissa della proposta che non sembrerebbe convincerlo del tutto. La scadenza di fine mercato è prevista per lunedì sera, quindi c'è ancora del tempo, ma il Milan non ha intenzione di ridursi all'ultimo, anche perché circola una voce che Gimenez possa addirittura essere pronto anche per domenica, o per il derby di Milano o per il De Klassieker d'Olanda tra Ajax e Feyenoord.

JOAO FELIX - Tutti i movimenti di ieri possono essere strettamente legati anche alla questione Joao Felix, desideroso di lasciare il Chelsea per farsi allenare da Conceiçao stando alla rosea. Jorge Mendes, agenti di entrambi, starebbe lavorando affinché uno scenario del genere si avveri, con i Blues che nel frattempo avrebbero richiamato dal prestito David Datro Fofana aprendo così alla possibilità di cedere l'ex Benfica fuori dall'Inghilterra per questi ultimi mesi di stagione. Da capire adesso se il Milan avrà margine di manovra, con Joao Felix che potrebbe essere il terzo cambio consentito nella lista UEFA.