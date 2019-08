Gazzetta - Milan, Rodrigo e André Silva avvicinano Correa ai rossoneri. Oggi l'agente dell'argentino sarà a Milano

Il Milan è da tempo su Angel Correa e forse, mai come ora, la trattativa è davvero vicino ad una svolta: nelle ultime ore, ci sarebbe stata infatti un'accelerata importante grazie ad altri due giocatori, cioè Rodrigo e André Silva. In via Aldo Rossi continuano ad essere prudenti, mentre da Madrid si sbilanciano e parlano di un affare che sta per andare in porto, tanto che oggi l'agente dell'argentino sarà a Milano.

SVOLTA DECISIVA? - Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che l'Atletico Madrid ha appena definito l’acquisto di Rodrigo dal Valencia. Questa potrebbe essere la chiave per l'arrivo di Correa al Milan: con la cessione dell'argentino, i Colchoneros potranno infatti coprire buona parte dell'investimento per l'attaccante spagnolo. Angel resta in attesa, nelle scorse settimane ha anche rifiutato un'importante offerta del Monaco perchè nella sua testa c'è solo il club rossonero.

ECCO IL TESORETTO - Ad avvicinare poi l'argentino al Milan ci pensa anche André Silva: il portoghese, dopo che è sfumato il passaggio al Monaco, è infatti ora finito nel mirino del Valencia che è alla ricerca di un nuovo attaccante dopo l'addio di Rodrigo e che sarebbe pronto a versare 25 milioni di euro nelle casse milaniste. Questo soldi serviranno ai rossoneri per sbloccare definitivamente l'affare Correa, per il quale sembra proprio iniziato il count-down.