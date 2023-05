Gazzetta - Milan, salgono le quotazioni di Openda per l'attacco: è rapido e soprattutto fa gol. Costa 25 milioni

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Non è una novità che la priorità del Milan nel prossimo mercato estivo sarà di rinforzare l'attacco, in particolare nel ruolo di prima punta: Olivier Giroud ha vissuto un'altra stagione positiva, ma a 36 anni non può tenere da solo sulle sue spalle tutto il peso del reparto offensivo rossonero. Le sue alternative Origi, Rebic e Ibrahimovic, per motivi diversi, hanno deluso e quindi serve un nuovo rinforzo in quella zona di campo in vista della prossima stagione.

GOLEADOR IN LIGUE 1 - I nomi che circolano sono tanti e tra i più caldi in questo momento c'è quello di Lois Openda, centravanti classe 2000 del Lens. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport che aggiunge che lui è uno dei potenziali obiettivi preferiti di Maldini e Massara perchè è giovane e segna tanto: in questa stagione è infatti già a quota 19 reti nel massimo campionato francese. Sono numeri importanti, basti pensare che in Ligue 1 solo Mbappé, Lacazette, Jonathan David, Balogun e Habib Diallo hanno raggiunto o superato il traguardo dei 20 gol.

RAPIDO E VELOCE - Openda è un giocatore che la Rosea definisce "elettrico": i suoi punti di forza sono senza dubbio lo sprint e la velocità, il belga fa la differenza con i primi passi. Se sia pronto per fare il grande salto in un top club nessuno lo sa, ma Lois ha certamente tutte le carte in regola per diventare un grande centravanti. La sua priorità è giocare la Champions League nella prossima stagione, cosa che il Milan non può ancora assicurargli, ma potrebbe presto farlo. Il prezzo? Si parla di 25 milioni di euro, una cifra piuttosto onesta se si pensa a certe valutazioni che circolano in questo periodo.