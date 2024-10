Gazzetta - Milan, scoppia il caso Leao? È tutta una questione di fiducia

Al termine del pareggio deludente contro la Scozia del Portogallo, Rafael Leao è intervenuto ai microfoni di A Bola rilasciando dichiarazioni che non sono di certo passate inosservate della parti di Casa Milan. Il numero 10 del Milan ha infatti detto che "Quando sono qui (in Portogallo, ndr) sento il sostegno di tutti. Anche l'allenatore ha molta fiducia in me e questo è fondamentale per il mio gioco", quasi a voler lanciare una frecciatina a Paulo Fonseca, anche se secondo il club rossonero non è nulla di tutto questo.

Scrive infatti questa mattina La Gazzetta dello Sport, il Diavolo non si è stupito per le parole di Leao, neanche l'allenatore, piuttosto ricorda che la fiducia che ha nel suo giocatore è grande almeno quanto quella dei portoghesi. Però, comunque, in rossonero fino a questo momento in stagione, il numero 10 ha mostrato una faccia piuttosto che un altra, ed è difficile capire cosa spinga a farlo, eppure in campo la disposizione tattica è la stessa.

Nel Milan Leao è l'esterno mancino del tridente dietro a sostegno della punta, così proprio come nel Portogallo. In Nazionale, però, il portoghese riesce ad esprimersi al meglio partecipando in maniera attiva al gioco del CT Martinez, proprio come Fonseca vorrebbe facesse, e fa comunque, anche in rossonero, seppur ad intermittenza."Che la differenza stia a questo punto proprio in panchina" si interroga la rosea?

Una risposta a questa domanda potrebbe averla data lo stesso Leao con le dichiarazioni ad A Bola, ma club ed allenatori non sono toccati assolutamente da quest'uscita pubblica, anzi, con Theo e Calabria assenti sono pronti ad affidare la fascia di capitano del Milan al numero 10, ribadendo nuovamente la sua centralità all'interno del progetto tecnico rossonero. È tutta una questione di fiducia, ma adesso c'è anche bisogno di cambiare marcia.