Gazzetta - Milan, scossa Piatek: corsa e grinta, a Kris sono bastati 20’ per cancellare l’ombra di Higuain

Buona la prima. Il neo acquisto Piatek, il più atteso della serata, non ha tradito. Il gol non è arrivato, ma questo è giusto un dettaglio. Entrato al 26esimo della ripresa (troppo tardi?), il polacco si è conquistato un calcio d’angolo aggredendo la profondità stretto tra Koulibaly e Albiol. Sul corner ha spizzato la palla che Musacchio ha quasi rovesciato in gol. E poi ha fatto ammonire lo stesso Albiol.

PERSONALITA’ - Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, l’ex Genoa ha dato una buona scossa nel momento di massima sofferenza della squadra. Non è riuscito a scardinare la partita, ma il battesimo non è andato affatto male. Tutt’altro. La netta sensazione è che a Piatek siano bastati poco più di 20 minuti per cancellare l’ombra di Higuain. Un ingresso di personalità: un attimo dopo aver messo piede in campo, Kris era già nel vivo della sfida

CARATTERE - Dal canto loro, i tifosi l’hanno accolto nel migliore dei modi, urlando il suo nome alla lettura delle formazioni e anche al momento del suo debutto. Il popolo milanista l’ha aiutato loro e si è dato anche una mano da solo grazie al suo carattere. In attesa di capire se martedì nel bis in Coppa Italia sarà lui a partire dall’inizio, Gattuso sgombra il campo dagli equivoci: “Piatek e Cutrone insieme? Sì, però non ora”.