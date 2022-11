Gazzetta - Milan, senza Giroud tocca a Origi: a Cremona servono i suoi gol

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Questa sera contro il Cremonese, Stefano Pioli non potrà contare su Olivier Giroud, il quale è stato squalificato per un turno dal Giudice Sportivo dopo l'ingenua doppia ammonizione rimediata sabato sera contro lo Spezia a San Siro. Al suo posto, dunque, spazio dal primo minuto per Divock Origi che avrà il compito di non far rimpiangere il centravanti francese.

TOCCA A DIVOCK - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che in particolare serviranno i gol del belga, per il momento fermo a quota una sola rete segnata (contro il Monza). Anche perchè stasera Pioli sembra intenzionato a dare inizialmente un po' di riposo a Rafael Leao e quindi la prestazione di Origi, oltre ovviamente a quella di Ante Rebic che giocherà a sinistra al posto del portoghese, diventa ancora più importante.

OBIETTIVO TRE PUNTI - Il Milan ha bisogno di tornare da Cremona con il bottino pieno per mantenere il secondo posto solitario in classifica e proseguire la rincorsa al Napoli che al momento è in vetta con sei punti di vantaggio sui rossoneri. Pioli, che deve rinunciare anche a Theo Hernandez in difesa (anche lui out per squalifica), si affiderà quindi alla potenza di Origi e Rebic che dovranno trascinare il Diavolo verso una vittoria di vitale importanza.