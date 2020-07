Gazzetta - Milan, senza Rangnick e con la conferma di Pioli la permanenza di Ibra non è impossibile

Dopo la gara contro il Bologna, si è discusso molto della reazione di Zlatan Ibrahimovic, uscito dal campo molto arrabbiato al momento della sostituzione: come ha spiegato poi lo stesso Pioli in conferenza stampa, lo svedese voleva giocare tutta la partita e soprattutto voleva segnare. Prima della sfida di ieri contro il Sassuolo, qualcuno vociferava di una sua possibile assenza visto che non si era allenato in gruppo nella rifinitura, ma alla fine Ibra ha giocato 90' e ha segnato una doppietta decisiva, trascinando il Milan in Europa.

COLPO DI SCENA - Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega però che il suo futuro continua ad essere un rebus, anche se l'ultimo colpo scena in casa rossonera, con il mancato arrivo di Rangnick e la conferma di Pioli, potrebbero cambiare le carte in tavola. Tolto di mezzo l'ostacolo tedesco, ora Ibrahimovic può pensare per davvero di restare almeno un'altra stagione in rossonero.

NIENTE INDIZI - Prima del match di ieri, il ds Frederic Massara ha spiegato: "Con Zlatan ci troveremo subito dopo la fine del campionato. Vedremo se ci saranno i presupposti per proseguire. Il contributo che ha portato è indiscutibile, ha trasformato la squadra". Dopo la doppietta, lo svedese ha invece dichiarato sul suo futuro: "Ho ancora tre partite, nessuno mi ha detto niente e non mi aspetto altro. Ci sono delle cose che non possiamo controllare e che mi sembrano strane". Ibra non lascia indizi, ma è innegabile che senza Rangnick e con la conferma di Pioli la sua permanenza potrebbe non essere così impossibile.