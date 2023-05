Gazzetta - Milan, serve alzare la qualità. I primi nomi per il mercato estivo

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

La brutta prestazione nella semifinale di andata di Champions League contro l'Inter, ha rimesso a nudo un paio di problemi che nella stagione del Milan sono tornati più volte: rosa corta e mancanza di qualità nelle alternative. Anche così i nerazzurri sono riusciti ad avere la meglio dei rossoneri che, pur rimanendo concentrati sul finale di stagione in cui serve la massima concentrazione, guardano già con un occhio al mercato estivo.

Piede di partenza

Secondo quanto riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, il club rossonero si prepara a una mini rivoluzione in vista dell'estate. Ci sono infatti molti giocatori che potrebbero avere le valigie in mano. Per prima cosa c'è chi non ha convinto e non verrà riscattato da Sergino Dest, flop assoluto, ad Aster Vranckx, con qualche chance in più di rimanere, fino al solito Tiemouè Bakayoko. Poi c'è chi quest'anno non ha minimamente soddisfatto le aspettative riposte a inizio stagione: su tutti il nome di Divock Origi, arrivato come uomo-staffetta per Giroud e fermo a due gol in stagione, ma anche Yacine Adli che, a parziale giustificazione, non ha avuto molto spazio. In questa categoria rientra anche Charles De Ketelaere: il belga però non si muoverà perché il club vuole difendere l'investimento fatto l'estate scorsa. Ci sarà da capire anche cosa deciderà Zlatan Ibrahimovic se ritirarsi, rimanere a Milanello o tentare un'ennesima avventura. D'altro canto sia Mirante che Tatarusanu saluteranno la compagnia al termine della stagione. Quindi alcuni giocatori che potrebbero partire davanti a una buona offerta: Ballo-Tourè, Messias e Rebic. Specialmente il croato sembra arrivato ai titoli di coda in rossonero.

Priorità in entrata

Smaltiti i calciatori in uscita, il Milan dovrà operare bene anche in entrata cercando di essere più effettivo sul mercato rispetto alla passata stagione. IN particolare sono tre le priorità che, a oggi, sembrano quelle più impellenti: un centrocampista stile Kessie, un centravanti dai gol sicuri e un esterno destro. Per la prima necessità, la rosea fa il nome di Ruben Loftus-Cheek, classico centrocampista box-to-box di cui quest'anno il Milan ha sentito molto la mancanza e che è dotato anche di un fisico imponente che non fa mai male. Ha la quantità abbina la qualità ma quello degli infortuni potrebbe essere un problema: ad ogni modo è in uscita dal Chelsea e scade nel 2024. Altri nomi in mediana potrebbero essere Chukwuemeka sempre dal Chelsea ed Exequiel Palacios dal Bayer Leverkusen. In attacco il nome caldo è quello di Marko Arnautovic del Bologna: ingaggio pesante, cartellino soft. Ma anche Alvaro Morata il cui contratto scade nel 2024. I rossoneri dovranno decidere se andare su profili esperti come questi oppure puntare su qualcuno di più giovane ma più costoso.