Gazzetta - Milan, serve ripartire subito: a Bologna torna Bennacer, Pioli spera nel rientro anche di Calha

Nonostante la sconfitta, arrivata soprattutto a causa dell'inferiorità numerica, Stefano Pioli è rimasto soddisfatto della prestazione dei suoi contro l'Inter nel derby di Coppa Italia: il tecnico milanista ha avuto soprattutto le risposte che cercava dai suoi giocatore dopo il brutto ko in campionato contro l'Atalanta. Dopo due passi falsi di fila, il Milan deve ritornare subito sulla retta via e dunque sabato sarà obbligatorio tornare da Bologna con i tre punti in tasca.

TORNA BENNACER - In vista della trasferta in terra emiliana, Pioli ha perso Kjaer e Diaz, entrambi alle prese con problemi muscolari, ma per fortuna recupera finalmente una pedina fondamentale della sua squadra: come riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport, infatti, contro i rossoblu tornerà a disposizione Ismael Bennacer. L'algerino, fuori da metà dicembre, dovrebbe partire dalla panchina, ma non è escluso un suo impiego dall'inizio soprattutto in caso di forfait di Tonali. Oltre al'ex Empoli, tornerà a disposizione in attacco anche Mario Mandzukic.

PICCOLA SPERANZA - A Milanello nutrono poi qualche piccola speranza di recuperare anche Hakan Calhanoglu: il turco è risultato positivo al Covid-19 il 17 gennaio, quindi teoricamente i tempi tecnici per negativizzarsi ci sarebbero. Ad oggi si tratta però solo di una semplice speranza. Nel caso in cui il numero 10 milanista fosse costretto a saltare anche la trasferta di Bologna, Pioli, dovrà rinuciare anche a Diaz, dovrà adattare qualcuno nel ruolo di trequartista: in ballottaggio ci sono Leao, Mandzukic, Krunic e anche Daniel Maldini.