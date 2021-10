Gazzetta - Milan, serve ritrovare in fretta il Giroud di inizio stagione

Stefano Pioli e i tifosi rossoneri si aspettavano certamente di più martedì sera contro l'Atletico Madrid da Olivier Giroud, entrato in campo nella ripresa al posto di Rafael Leao: è vero che il Milan era in inferiorità numerica e doveva pensare più a difendere che ad attaccare, ma il francese si è visto troppo poco, ha tenuto pochissimi palloni e non ha dato l'apporto che tutti speravano.

IN RITARDO DI CONDIZIONE - Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, il francese è in netto ritardo di condizione: prima il Covid e poi il mal di schiena lo hanno costretto a saltare diversi allenamenti e per uno della sua stazza questo è stato un grande problema. E' un vero peccato che Giroud abbia avuto questi contrattempi perchè aveva iniziato la stagione alla grande (doppietta contro il Cagliari) ed era in grandissima forma. Purtroppo in questo momento non è pronto per essere titolare e così domenica nel match contro l'Atalanta sarà ancora Ante Rebic a fare il centravanti.

BENEDETTA SOSTA - L'attaccante francese partirà dalla panchina e sarà un'arma per Pioli a partita in corso. Poi ci sarà la sosta per le nazionali, durante la quale Giroud dovrà sfruttare ogni giorno di lavoro per ritrovare la forma migliore e tornare quello di inizio stagione. Oltre a lui, Pioli spera di ritrovare dopo la pausa anche Zlatan Ibrahimovic, che sta sempre meglio e anche lui lavorerà duramente durante la sosta per tornare in condizione.