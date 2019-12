Gazzetta - Milan, serve un rinforzo in difesa: i rossoneri valutano Demiral e Todibo

Nelle ultime settimane, si parla quasi esclusivamente del possibile ritorno di Zlatan Ibrahimovic, ma il Milan è al lavoro anche per rinforzare la difesa a gennaio. E i due profili che i rossoneri stanno valutando con maggiore attenzione sono quelli di Merih Demiral della Juventus, da tempo nel mirino del Diavolo, e di Jean-Clair Todibo del Barcellona.

DEMIRAL - Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che al Milan serve un difensore anche per una questione numerica: dopo l'infortunio di Duarte, Pioli conta molto sul recupero di Caldara, ma i rossoneri hanno bisogno di un acquisto vero e pronto. Demiral è da sempre la prima opzione in via Aldo Rossi, ma la Juventus non sembra avere nessuna intenzione di abbassare il prezzo del cartellino e nemmeno di aprire ad una cessione in prestito: 18 milioni di euro non erano stati sufficienti in estate e non lo saranno a gennaio. La situazione potrebbe cambiare solo se il giocatore dovesse spingere per andare a giocare con continuità.

TODIBO - Viste le difficoltà per arrivare al turco, Maldini, Boban e Massara hanno iniziato a valutare anche il profilo di Todibo, il quale ha una clausola rescissoria da 150 milioni di euro. Il dt rossonero ha già avuto dei contatti con Abidal, dirigente del Barcellona, e non è escluso che i catalani concedano un maxi-sconto ai rossoneri, i quali sono disposti a mettere sul piatto una cifra di poco superiore ai 10 milioni per il cartellino del giovane francese. Il Barça potrebbe aprire anche al prestito con diritto o obbligo di riscatto, ma in ogni caso vuole inserire nella trattativa il diritto di recompra.