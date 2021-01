Gazzetta - Milan-Simakan, accordo vicino: manca 1 milione. Per il difensore pronto un quinquennale

Il primo colpo di gennaio del Milan sta prendendo forma. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’accordo con lo Strasburgo per Mohamed Simakan - difensore centrale di belle speranze in grado di agire anche da terzino destro - è a un passo. I contatti degli ultimi giorni hanno portato a un avvicinamento importante tra le parti e oggi la "forbice" tra domanda e offerta è davvero ridotta.

LA SITUAZIONE - Stando all’indiscrezione riferita dalla rosea, l’offerta del Milan ha toccato quota 14 milioni, con l’aggiunta di altri 3 milioni di bonus. Dal canto loro, i francesi sono venuti incontro ai dirigenti rossoneri abbassando la richiesta da 20 a 18 milioni di euro. Quindi la distanza, contando i bonus, è di appena 1 milione. Insomma, siamo entrati nella fase decisiva della trattativa.

FUMATA BIANCA - Simakan e il suo entourage hanno parlato chiaro con lo Strasburgo: loro preferiscono il Milan. I più ottimisti - scrive la Gazzetta - assicurano che la fumata bianca può arrivare entro il fine settimana, dando per scontato che esiste già un’intesa di massima con il giocatore per un contratto quinquennale.