Gazzetta - Milan, spazio ai vice di Theo e Ibra: i portoghesi Dalot e Leao alla prova di maturità

Essere "vice" è già complicato di per sé. Esserlo di Theo Hernandez e Ibrahimovic lo è ancora di più. Perché il francese e lo svedese sono due pilastri del Milan di Pioli, due veri leader della squadra. Contro il Benevento, Diogo Dalot e Rafael Leao proveranno a non far rimpiangere i due titolarissimi. E non sarà certo semplice.

OPPORTUNITÀ - Come riporta La Gazzetta dello Sport, il decollo tra i big non è ancora arrivato, ma questo pomeriggio i due portoghesi dovranno assolvere al meglio la funzione di vice nel Milan. Dalot agirà a sinistra al posto di Hernandez e dovrà fare meglio, molto meglio dell’ultima volta (a Marassi contro il Genoa). Leao, invece, giocherà nuovamente da prima punta: quando Ibra rientrerà (a metà gennaio), Rafa tornerà a duellare con Rebic per una maglia sulla sinistra della trequarti, intanto è il caso di cogliere l’attimo e sfruttare lo spazio che Pioli gli concederà.

COME CON LO SPARTA - Insieme hanno giocato titolari solo nel 2-2 col Genoa, e non fu un granché. Per spingere il Milan capolista - osserva la rosea - oggi servirà altro. Qualcosa che somigli più ai 45 minuti sfavillanti contro lo Sparta Praga in Europa League, con Dalot che servì all’amico e connazionale Leao l’assist del raddoppio per poi mettersi in proprio e realizzare il gol del definitivo 3-0 rossonero.