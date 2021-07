Gazzetta - Milan, sprint per Giroud. Siamo ai dettagli: il francese atteso in Italia tra domani e giovedì

Ci siamo: mister Pioli sta per avere la sua punta. Certo, dovrà attendere ancora qualche giorno per vederlo a Milanello, ma l’importante è chiudere la trattativa. Olivier Giroud avrà a disposizione un altro paio di settimane di vacanze, dopo le fatiche dell’ultima stagione, ma è pronto a interromperle momentaneamente per volare in Italia, sostenere le visite mediche con il club rossonero e firmare il nuovo contratto (biennale da 3 milioni).

CHIUSURA - Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’accordo definitivo è vicinissimo: anche ieri c’è stata una conversazione telefonica tra le parti, con ulteriore avvicinamento, e oggi si proverà a chiudere l’operazione. È probabile che il blitz di Giroud a Milano slitti a domani, se non proprio a giovedì. Tutto dipenderà dal dialogo tra Milan e Chelsea, che non dovrebbe subire altri rallentamenti. Anche perché Maldini ha accettato di riconoscere ai Blues un piccolo indennizzo per il cartellino del francese.

L’ATTESA - Inutile dire che Stefano Pioli lo aspetta con ansia, considerato che i tempi di recupero di Ibrahimovic sono ancora incerti. Lo svedese sta bruciando le tappe, ma non è detto che possa farcela per la prima di campionato. Per questo il tecnico spera di avere presto a disposizione Giroud, il quale dovrà approfittare degli allenamenti estivi per apprendere il più in fretta possibile i meccanismi del 4-2-3-1 milanista.