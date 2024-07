Gazzetta - Milan, spunta l'americano Cardoso del Betis per il centrocampo. Per un Diavolo sempre più a stelle e strisce...

Con le sirene arabe per Yacine Adli, finito nel mirino dell’Al Shabab (il Milan lo valuta tra i 15 e i 20 milioni di euro), e Ismael Bennacer, che ha una clausola rescissoria da 50 milioni, in casa rossonero sono sempre di più i profili di centrocampisti che vengono valutati con grande attenzione dai dirgenti del Diavolo che potrebbero fare più colpi in quella zona di campo. Nelle ultime ore è spuntato un nuovo nome: si tratta di Johnny Cardoso, 22enne americano del Betis Siviglia e compagno di nazionale di Pulisic e Musah.

NUOVO NOME - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il giocatore statunitense piace per la sua versatilità e duttilità visto che è un jolly in mezzo al campo: può infatti giocare davanti alla difesa, dare una mano in fase di impostazione o agire da trequartista. Cardoso ha passaporto italiano e dunque, particolare di notevole importanza, non occuperebbe uno dei due slot da extracomunitario. Ha un contratto con il Betis fino al 2029 e una clausola da 80 milioni, ma questo non è il suo prezzo di mercato: su di lui c'era anche la Fiorentina, a cui il Betis ha chiesto 25 milioni più bonus.

MILAN AMERICANO - In via Aldo Rossi sono ore di riflessione perchè non è un mistero che il Milan del fondo americano RedBird stia espandendo il suo brand negli Stati Uniti e quindi avere un altro giocatore americano in rosa oltre a Pulisic e Musah potrebbe essere utile. Cardoso è un'opzione per il centrocampo milanista, anche se le priorità del club rossonero in mezzo al campo restano sempre Youssouf Fofana e Lazar Samardzic.