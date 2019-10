Gazzetta - Milan, suggestione Rakitic a gennaio: rossoneri a caccia di un leader

I giovani ci sono. Anche troppi, a dire il vero. La linea verde dettata da Elliott e Gazidis è ormai nota, ma il Milan avrebbe bisogno di giocatori di esperienza. Leader che sappiano prendere per mano il gruppo nei momenti critici. Con ogni probabilità, a gennaio si andrà proprio in questa direzione.

FATTORE BOBAN - Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la suggestione, come era stato in estate per Modric, rimanda ancora in Croazia: un altro calciatore su cui Boban può esercitare la propria influenza è Rakitic, “tuttocampista” di grande qualità che il Barcellona non considera più irremovibile. Il classe 88, che ha il contratto in scadenza nel 2021, è un campione che, accettando la sfida, potrebbe dedicare al Milan altri anni di carriera ai vertici, prima di optare per soluzioni meno impegnative.

INGAGGIO - Perché Gazidis è stato chiaro: va bene l’esperienza, ma non arriveranno giocatori "in declino". E Rakitic di certo non lo è. Il prezzo del cartellino può essere abbordabile, scoraggia invece l’ingaggio, a meno che nel frattempo il Milan non riesca a sistemare la questione, magari sbarazzandosi di qualche stipendio ingombrante.