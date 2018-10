Gazzetta - Milan, Suso re degli assist: l’esterno ora incanta anche con la Spagna. E punta l’Inter

Dategli un derby e lui qualcosa inventerà. L’allarme, in casa Inter, è già scattato: quando vede nerazzurro, Suso si accende. Dal Milan alla Nazionale: il giovane esterno, come riporta La Gazzetta dello Sport, adesso incanta e si diverte anche con la maglia della Spagna. Grande protagonista nel poker rifilato dalle Furie Rosse al Galles, il 24enne di Cadice ha disputato ottanta minuti di assoluto spessore.

GRANDE FORMA - Una traversa colpita con la specialità della casa (tiro a giro con il mancino) e due assist: schierato nel tridente con Morata e Paco Alcacer, Suso ha dato spettacolo e lanciato ottimi segnali in vista del match di Nations League contro l’Inghilterra, confermando di attraversare un momento di forma eccellente. Insomma, una “giornata perfetta”, così l’attaccante milanista ha definito la sua gara con la Roja.

ASSIST - La seconda notte in rosso della carriera, dunque, lo rilancia in chiave nazionale e lo carica in vista del derby. Oltre ai gol, il Milan e Higuain si aspettano assist... tanti assist. In questo avvio di campionato ne ha già messi a referto cinque in sette gare, meglio di chiunque altro in rossonero e nel resto della Serie A. L’autunno di Suso è già da incorniciare, ma per diventare memorabile serviranno tre punti contro l’Inter.