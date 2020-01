Gazzetta - Milan, tanti investimenti ma zero risultati: negli ultimi anni bruciati 467 milioni

Nelle ultime stagioni, una delle parole più usate in casa rossonera è stata certamente "rivoluzione": ogni estate, infatti, il Milan ha cambiato tanto sia in campo che nella dirigenza, ma finora i risultati non sono arrivati, nonostante i tanti milioni che sono stati investiti dalle diverse proprietà. Come riferisce La Gazzetta dello Sport questa mattina, negli ultimi anni sono stati praticamente bruciati 467 milioni di euro.

DA BERLUSCONI A LI - Una cifra molto importante che purtroppo non ha portato risultati positivi sul campo. Tenendo conto delle ultime cinque stagioni, nell'estate 2015, con ancora Berlusconi e Galliani alla guida del Milan, sono stati spesi 86 milioni di euro, ma a parte Romagnoli nessuno dei giocatori che sono sbarcati a Milanello in quella finestra di mercato ha lasciato il segno. L'estate successiva si spende poco, così come nel mercato invernale, fino ad arrivare alla cessione del club a Yonghong Li, il quale decide di affidare la gestione del club a Fassone e Mirabelli.

SUBENTRA ELLIOTT - Con loro nella dirigenza, il Milan spende in estate oltre 200 milioni per creare una grande squadra, ma anche in questo caso sono pochi coloro che hanno lasciato il segno. L'avventura cinese dura poco e nel luglio 2018 subentra Elliott che decide di richiamare in società due grandi ex rossoneri, cioè Leonardo e Maldini: anche loro spendono parecchio, soprattutto a gennaio 2019 quando investono 70 milioni di euro per portare a Milanello sia Piatek che Paquetà. A fine stagione, però, altra rivoluzione nella dirigenza, con Maldini che diventa il nuovo dt e Boban che torna per affiancarlo. Si sceglie la linea dei giovani ed un allenatore che ama il bel calcio, ma purtroppo le cose non stanno andando bene (Pioli ha preso il psto di Giampaolo) e in estate è probabile l'ennesima rivoluzione.