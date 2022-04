Gazzetta - Milan, tesoretto da 100 milioni per rifarsi il look in estate

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Milan sogna in grande non solo sul campo ma anche fuori. Il club rossonero, secondo quanto riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, è pronto a investire nel mercato estivo con un tesoretto di almeno 100 milioni. I rossoneri puntano a rafforzare ogni reparto della propria squadra per aumentare il livello di competitività non solo in Italia ma anche in Europa.

Filo diretto con Lille.

I primi due nomi che sono riportati oggi dalla rosea sono già chiacchierati da tempo: Sven Botman e Renato Sanches, difensore e centrocampista del Lille. Con il centrale olandese il Milan avrebbe avviato i contatti già da tempo con il giocatore che vorrebbe venire solo al Milan, dopo aver declinato anche offerte importanti dalla Premier. Botman andrebbe così a riempire il buco che Romagnoli molto probabilmente lascerà in estate. Per Sanches il discorso è leggermente diverso: il portoghese sarebbe stato designato per essere l'erede di Kessie ma bisogna ancora lavorare con Mendes e l'entourage del giocatore per limare i dettagli.

Attacco del futuro.

Ma i ragionamenti del Milan sono proiettati anche sulla fase offensiva, nell'occhio del ciclone nelle ultime settimane a causa dei pochi gol segnati. Secondo le indiscrezioni della Gazzetta, l'indiziato numero uno è Gianluca Scamacca, centravanti del Sassuolo e futuro della nazionale italiana. Ibrahimovic sembra essere orientato verso l'addio a fine stagione, il giovane italiano sarebbe dunque un sostituto di prospettiva e di livello da far crescere eventualmente anche dietro a Olivier Giroud. Il Milan vuole anticipare la concorrenza - dell'Inter su tutti - e punta già a incontrarsi con il Sassuolo nel corso della prossima settimana. Nonostante tutto, le opzioni sono varie e tutte sul tavolo, con i due belgi Origi e De Ketelaere sempre nel mirino del club.