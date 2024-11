Gazzetta - Milan, tocca ad Abraham: una chance da non sbagliare. Non gioca titolare da quasi due mesi

Domani sera alle 18.45 contro lo Slovan Bratislava, Alvaro Morata non potrà giocare in quanto squalificato per somma di ammonizioni. A guidare l'attacco milanista sarà quindi Tammy Abraham che dovrebbe essere preferito a Francesco Camarda che sarà ancora una volta aggregato alla prima squadra.

GRANDE CHANCE PER ABRAHAM - Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che ricorda che l'inglese non gioca una partita da titolare dallo scorso 6 ottobre a Firenze quando aveva rubato (e poi sbagliato) il secondo rigore al tiratore designato Christian Pulisic. Da quel giorno il minutaggio di Abraham è sceso in modo importante sia per le scelte di Fonseca (sabato contro la Juventus, per esempio, è stato in panchina per 90', mentre contro il Cagliari gli era stato preferito Camarda), sia per il problema alla spalla rimediato contro l'Udinese. Ora tocca di nuovo a lui e quella di domani è un'opportunità che non può assolutamente sbagliare.

IL RESTO DELLA FORMAZIONE - Per il resto della formazione titolare rossonera potrebbero esserci delle novità in difesa dove Davide Calabria potrebbe prendere il posto di Emerson Royal. Matteo Gabbia, uscito sabato con i crampi, sta meglio, da capire se Fonseca lo rimetterà titolare anche contro lo Slovan oppure se gli darà un po' di riposo. Tornerà dal primo minuto Christian Pulisic, mentre non c'è preoccupazione in merito alle condizioni di Rafael Leao, uscito zoppicante dopo la gara contro la Juventus. Il portoghese sarà ancora una volta titolare.