Gazzetta - Milan-Todibo: il Barça vuole 25 mln e il diritto di riacquisto. Ecco la linea rossonera

Il Milan ha individuato in Jean-Clear Todibo il nome giusto per rinforzare la difesa rossonera a gennaio: i contatti con il Barcellona sono avviati da diversi giorni, ma arrivare ad un accordo non sarà semplice. La soluzione più probabile è quella del prestito con obbligo di riscatto (l’obbligo d’acquisto a titolo definitivo diventerebbe automatico dopo un certo numero di presenze), però anche in questo caso le parti devono ancora trovare la quadra sulle cifre e non solo.

LINEA ROSSONERA - Come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, per il Barcellona, Todibo vale almeno 25 milioni di euro. Ma per i catalani, c'è un altro punto molto importante da discutere: il club spagnolo vorrebbe infatti garantirsi anche il diritto di riacquisto del giovane difensore che a fine mese compirà 20 anni. Il Barça vuole fissare immediatamente il prezzo, mentre il Milan vorrebbe limitare i privilegi del Barcellona a una semplice priorità in caso di futura cessione (in pratica se il Diavolo dovesse decidere di vendere il giocatore, il Barcellona sarebbe la prima società ad essere interpellata).

VIA DA BARCELLONA - Il club catalano ha quindi aperto alla cessione già a gennaio, ma non intende "regalare" il difensore al Milan. Il suo destinato sembra comunque lontano da Barcellona e dalla Spagna: oltre ai rossoneri, sul francese ci sarebbe anche il Manchester United, anche se per ora l'indiscrezione non trova molte conferme. Per questo, il Milan resta in vantaggio per arrivare a Todibo.