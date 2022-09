Gazzetta - Milan, Tonali è il rossonero che corre di più. Recupero vicino: Sandro ci sarà ad Empoli

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Salvo sorprese, Sandro Tonali sarà regolarmente in campo sabato contro l'Empoli: il giovane centrocampista rossonero non ha potuto giocare con l'Italia a causa di un affaticamento muscolare rimediato contro il Napoli, ma ormai il suo problema fisico sembra essere stato smaltito e già oggi Stefano Pioli spera di riaverlo in gruppo per la ripresa degli allenamenti a Milanello.

CORSA E PASSAGGI - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta questa mattina che Tonali è il giocatore del Milan che ha percorso più chilometri nelle prime sette giornate di Serie A: quasi 11 chilometri di media a partita (10,791 per la precisione). Il numero 8 rossonero è in vetta a questa speciale classifica, davanti al compagno di reparto Bennacer e a capitan Calabria. Nonostante la tanta corsa, l'ex Brescia non perde lucidità nei passaggi: come riporta sempre la Rosea, infatti, i 176 passaggi positivi fanno una media di 29,33 a gara, superiore di quasi 10 punti al quella dei colleghi di ruolo (21,86).

VERSO IL RECUPERO - Ora Sandro corre anche verso il recupero per la trasferta di sabato sul campo dell'Empoli. Nelle prossime settimane, il Milan avrà tanti match importanti e in mezzo al campo servono lo spirito e la grinta di Tonali. Il giovane regista rossonero è ormai diventato anche un leader della squadra di Pioli che difficilmente riesce a fare a meno di lui. Per fortuna il problema muscolare rimediato contro il Napoli era poca roba, Sandro è quasi pronto per tornare a correre.