Gazzetta - Milan-Tonali, nelle prossime ore l'ufficialità: oggi conference call con Cellino per definire gli ultimi dettagli

Sandro Tonali è ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del Milan: l'accelerata degli ultimi giorni, grazie ai continui contatti tra il dt milanista Paolo Maldini e Massimo Cellino, presidente del Brescia, è stata decisiva e l'accordo tra le parti verrà ufficializzato nelle prossime ore.

ULTIMI DETTAGLI - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che nella giornata di oggi è in programma una conference call con il numero uno delle Rondinelle per definire gli ultimi dettagli. L'intesa è stata trovata sulla base di un prestito oneroso da 10 milioni e un diritto di riscatto a 25 più 3 di bonus. In ballo c'è poi anche la futura rivendita di Tonali: Cellino avrebbe voluto assicurarsi un 20%, il Milan ha proposto il 10%, probabile che l'accordo venga trovato a metà strada (15%). Nel summit odierno verranno poi definiti anche gli ultimi dettagli dei bonus e a quel punto arriverà la fumata bianca tanto attesa.

IL CONTRATTO DI TONALI - Tonali è comunque virtualmente un giocatore del Milan, l'intesa è stata di fatto già trovata e ci sono da definire gli ultimissimi dettagli. Anche l'accordo tra il club di via Aldo Rossi e il giovane regista è ad un passo: il giocatore firmerà un contratto di cinque anni da 2 milioni di euro più bonus. Il centrocampista italiano, che sta terminando l'isolamento dopo i casi di positività al Brescia, attende con fiducia il via libera definitivo per iniziare la nuova avventura nella sua squadra del cuore.