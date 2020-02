Gazzetta - Milan-Torino, che sfide a San Siro: Gigio vs Sirigu e Ibra vs Belotti

Con un successo, il Milan rimetterebbe i piedi in zona Europa e per questo il match di questa sera contro il Torino assume una grande importanza nel campionato dei rossoneri. Nonostante i granata arrivino da quattro sconfitte di fila in Serie A (cinque se si conta il ko nei quarti di Coppa Italia proprio contro il Diavolo), la formazione di Pioli non deve assolutamente sottovalutare la squadra di Longo che ha grande voglia di rivalsa e inoltre ci sono alcuni giocatori, come Sirigu e Belotti, che sentono parecchio questa sfida.

SFIDA TRA PORTIERI - Come riferisce La Gazzetta dello Sport, questa sera a San Siro ci sarà un grande confronto a distanza tra due portieri della Nazionale italiana: Gianluigi Donnarumma è il titolare e sarà colui che difenderà i pali della porta azzurra nel prossimo Europeo, ma l'estremo difensore del Torino spera ancora di superare Gigio nelle gerarchie di Mancini. Sirigu si troverà di fronte il suo ex compagno al PSG, Zlatan Ibrahimovic, il quale sarà atteso a sua volta dalla sfida a distanza con Belotti.

SFIDA TRA BOMBER - Lo svedese, da quanto è tornato in Italia, sta trascinando i rossoneri e proverà a farlo anche questa sera contro il Torino. Dall'altra parte, invece, c'è il capitano granata che non segna dal 2-0 in casa della Roma del 5 gennaio, ma che contro il Diavolo ha segnato spesso in carriera (è una della sue vittime preferite). In passato il Gallo è stato accostato più volte al Milan, ma alla fine è rimasto al Toro e questa sera avrà grande voglia di portare la sua squadra fuori dalla crisi.