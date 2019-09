Gazzetta - Milan, torna Bennacer: possibile rilancio col Torino dopo le ultime esclusioni per scelta tecnica

Contro il Torino, gara in programma giovedì, Bennacer potrebbe tornare in cabina di regia. Il play algerino, dunque, terzo acquisto più caro dell’estate rossonera, sembra destinato a partire dal primo minuto. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, dopo una lunga selezione, l’ex Empoli è stato scelto dalla dirigenza - che ora vorrebbe vederlo in campo - per guidare il centrocampo milanista. Le perplessità sono state cancellate dalla vittoria dell’Algeria in Coppa d’Africa e dall’elezione di Ismael a miglior giocatore della competizione.

BIGLIA - Proprio gli impegni con la nazionale hanno fatto slittare l’arrivo a Milanello del giovane centrocampista. Pochi minuti con l’Udinese, poi una settimana di lavoro per convincere Giampaolo a dargli una chance da titolare. Dopo la buona prova offerta contro il Brescia, Bennacer - un po’ a sorpresa - è finito in panchina nelle due gare successive (contro Verona e Inter). Al suo posto ha diretto Biglia, che l’allenatore ha scelto non per la sua esperienza ma per le caratteristiche. Giampaolo, dunque, lo ha ritenuto più adatto di Bennacer al tipo di partita.

SCELTA TECNICA - Insomma, una scelta esclusivamente tecnica, che però la società non ha gradito. Ismael, come detto, potrebbe ripresentarsi dall’inizio a Torino, dopo essere stato lanciato (col Brescia) e poi rispedito in panchina. Nel processo di integrazione dei nuovi ancora da completare - osserva la Gazzetta - è il passo indietro fatto fare a Bennacer quello che più ha colpito la dirigenza rossonera.