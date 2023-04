Gazzetta - Milan, tra le questioni aperte Diaz e CDK resta viva l'idea Baldanzi: costa 15-20 milioni

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca 2023

Il nome di Tommaso Baldanzi viene spesso accostato al Milan negli ultimi mesi: il trequartista classe 2003 dell'Empoli piace molto e viene tenuto d'occhio con grande attenzione anche perchè in via Aldo Rossi ci sono due questioni ancora aperte in quella zona di campo, vale a dire il riscatto di Brahim Diaz e la decisione sul futuro di Charles De Ketelaere dopo una stagione nettamente inferiore alle aspettative.

QUESTIONI APERTE - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il Milan in estate dovrà decidere se trattenere o meno il giovane spagnolo che è in prestito con diritto di riscatto dal Real Madrid: i numeri di Diaz in questa stagione sono molto buoni e i rossoneri lo vorrebbero tenere, ma servono 22 milioni per prenderlo a titolo definitivo. Inoltre bisogna anche capire quali sono le intenzioni dei Blancos che potrebbero decidere di puntare su di lui dopo tre anni di prestito. Per quanto riguarda De Ketelaere, la sua stagione è stata anonima e quindi il Diavolo deve decidere cosa fare con lui in vista della prossima stagione.

CONCORRENZA E PREZZO - Con queste due questioni ancora aperte, il Milan potrebbe quindi aver bisogno di un trequartista in estate e così resta viva la pista che porta a Baldanzi, il quale negli ultimi mesi ha riscosso molti consensi, tanto che è finito nel mirino anche del Napoli. L'Empoli, da parte sua, resta in attesa, consapevole di poter incassare parecchi milioni dall'eventuale cessione del suo gioiellino: al momento, la sua valutazione si aggira tra i 15 e i 20 milioni.