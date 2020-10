Gazzetta - Milan, ultime ore per trovare un difensore centrale: in pole c'è Kabak, Rudiger è l'alternativa

Oggi è l'ultimo giorno di mercato e il Milan è al lavoro per provare a chiudere l'ultimo colpo da regalare a Stefano Pioli, il quale continua ad aspettare un nuovo centrale difensivo. Il dt Maldini e il ds Massara hanno valutato diversi profili in queste settimane: in questo momento, il primo obiettivo è Ozan Kabak dello Schalke, mentre l'alternativa è Antonio Rudiger, ex giocatore della Roma ora al Chelsea.

ASSALTO A KABAK - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il turco è in pole, ma non sarà facile arrivare ad un accordo con i tedeschi in così poche ore: il Milan, che lo aveva già seguito a lungo la scorsa estate quando ero ancora allo Stoccarda, sta infatti lavorando duramente per provare a limare la forbice di 5 milioni tra domanda e offerta con lo Schalke. Di tempo però ce n'è poco e per questo motivo in via Aldo Rossi hanno già l'alternativa a Kabak per non farsi trovare impreparati nel caso in cui l'intesa con i tedeschi non dovesse essere trovata.

ALTERNATIVA RUDIGER - Antonio Rudiger è ormai fuori dal progetto di Lampard al Chelsea, il quale lo ha offerto a diversi club, tra cui anche la Roma. Il giocatore tedesco potrebbe muoversi in prestito con diritto di riscatto, formula che andrebbe benissimo ai rossoneri. Il primo obiettivo resta Kabak, ma l'ex giallorosso rappresenta comunque un'interessante alternativa nel caso in cui non dovesse andare in porto l'affare con lo Schalke.