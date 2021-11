Gazzetta - Milan, una notte da dentro o fuori: serve una vittoria contro il Porto, Pioli si affida a Giroud

Questa sera contro il Porto, il Milan non dovrà fare calcoli, ma solo portare a casa i tre punti per continuare a sperare negli ottavi di Champions League: dopo tre sconfitte di fila nelle prime tre sfide, per passare il turno i rossoneri sono infatti obbligati a battere i portoghesi a San Siro, poi dovranno vincere anche gli ultimi due match contro Atletico Madrid e Liverpool e confidare nelle combinazioni favorevoli dei risultati delle concorrenti del girone.

TOCCA A GIROUD - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che per il Diavolo quella di stasera è una notte da dentro o fuori. Per arrivare al successo, Stefano Pioli si affiderà in attacco dal primo minuto ad Olivier Giroud, mentre Zlatan Ibrahimovic, reduce dall'ottima prestazione contro la Roma, partirà inizialmente dalla panchina. Il francese è stato finora spietato quando ha giocato titolare a San Siro: tre volte dall’inizio in Serie A con Cagliari, Verona e Torino, quattro gol segnati.

TORNA DIAZ - Il tecnico rossonero si affida dunque a lui e anche al rientrante Brahim Diaz, che ritrova una maglia da titolare dopo essere guarito dal Covid: il giovane spagnolo, che non gioca una partita ufficiale dal 3 ottobre contro l'Atalanta, agirà alle spalle di Giroud e dovrà dare imprevedibilità alla manovra offensiva milanista. A Milanello credono tutti ancora nell'impresa di raggiungere gli ottavi di Champions League, ma stasera serve a tutti i costi una vittoria contro il Porto per continuare a sperare.