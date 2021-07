Gazzetta - Milan, una super offerta per blindare Kessie: rilancio del club vicino ai 6 milioni all'anno

Una super offerta per blindare Franck Kessie. Come riporta La Gazzetta dello Sport, dopo aver perso a parametro zero sia Donnarumma che Calhanoglu i vertici rossoneri hanno deciso - circa due settimane fa, riferisce la rosea - di alzare la posta per soddisfare le richieste del "Presidente", uno dei pilastri della squadra di Stefano Pioli.

STIPENDIO TOP - Maldini ha messo sul piatto un ingaggio vicino ai 6 milioni di euro. Un balzo significativo, visto che l’iniziale proposta si fermava a quota 4 milioni a stagione per i prossimi cinque anni. Il Milan non ha intenzione di lasciar partire Kessie, per questo è pronto a venire incontro alle sue "esigenze". Anche perché le sirene dalla Premier League cominciano a farsi minacciose, visto che il giocatore andrà in scadenza la prossima estate.

IN ATTESA - Kessie è attualmente concentrato sull’Olimpiade, che disputerà da fuori quota con la sua Costa d’Avorio, e non ha ancora dato una risposta ai dirigenti rossoneri, i quali restano, ovviamente, in attesa. Con ogni probabilità, bisognerà attendere la fine dei Giochi per gli sviluppi di questa importante vicenda.