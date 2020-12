Gazzetta - Milan, venerdì nuovo controllo per Ibra: difficile il rientro contro la Samp, più probabile a Praga o contro il Parma

Zlatan Ibrahimovic ha grande voglia di tornare in campo e punta ad accorciare i tempi di recupero dopo l’infortunio al bicipite femorale della coscia sinistra rimediato contro il Napoli. Se fosse per lui, tornerebbe già per la trasferta di domenica in casa della Sampdoria, ma in casa rossonera non si vogliono assolutamente correre rischi e quindi lo svedese ritornerà a disposizione di Pioli solo quando starà veramente bene.

VENERDI' NUOVO CONTROLLO - Come riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport, lunedì Ibra ha avuto un controllo medico che ha mostrato che le cose procedono nel migliore dei modi, ma il responso vero si avrà venerdì sera. L'attaccante milanista, che conosce il suo corpo meglio di tutti, ha già abituato più volte in carriera ad accorciare i tempi di recupero, ma solo il test definitivo di venerdì dirà se potrà tornare a disposizione già per il match di domenica in casa della Sampdoria.

PRAGA O PARMA - Al momento, però, l'ipotesi più probabile è il rientro in campo contro il Parma il week-end successivo o al massimo potrebbe essere presente il giovedì prima a Praga nel caso in cui la sfida contro lo Sparta sia decisiva per il passaggio del turno in Europa League. Ibra, intanto, continua il suo lavoro a Milanello e corre verso il ritorno in campo, ma per sapere quando potrà farlo dovrà aspettare ancora qualche giorno.